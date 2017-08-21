Католикос Арам  I пожелал раненым военнослужащим ливанской  армии скорейшего выздоровления

Представители Великого Дома Киликийского – руководитель пресс-службы Петрос Манукян и Артавазд Шароян от имени Католикоса Арама I посетили военнослужащих ливанской армии, раненных в борьбе с радикалами.

Как передает Арменпресс, святые отцы помолились и пожелали раненым скорейшего выздоровления. В боях с группировкой ИГИЛ ранен и Сепух Киракосян.

Президент Ливана Мишель Аун 21 августа посетил Сепуха Киракосяна, поинтересовался его состоянием, ознакомился с ходом лечения и пожелал бойцу скорого выздоровления.