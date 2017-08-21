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Католикос Арам  I пожелал раненым военнослужащим ливанской  армии скорейшего выздоровления


Представители Великого Дома  Киликийского – руководитель пресс-службы Петрос Манукян и Артавазд Шароян от имени  Католикоса Арама  I посетили военнослужащих ливанской  армии,   раненных в борьбе  с радикалами.      

Как  передает Арменпресс, святые  отцы помолились и пожелали раненым   скорейшего выздоровления. В боях с группировкой  ИГИЛ ранен и Сепух Киракосян.

Президент Ливана Мишель Аун 21 августа посетил Сепуха Киракосяна, поинтересовался его состоянием, ознакомился с ходом лечения и пожелал бойцу скорого выздоровления.



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