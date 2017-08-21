Член сборной Армении по греко-римской борьбе, дважды чемпион мира, олимпийский чемпион Артур Алексанян поборется за звание чемпиона мира.

Как передает Арменпресс, на ЧМ в Париже Артур Алексанян вышел в финал. В полуфинале он одержал очень быструю победу над Рустамом Асакаловым со счетом 8:0.

Финальный поединок начнется в 21:00 по ереванскому времени.