Время в Ереване: 11:07:36,   21 Август

Артур Алексанян поборется за звание чемпиона мира


Член сборной Армении по греко-римской борьбе, дважды  чемпион мира, олимпийский чемпион Артур Алексанян  поборется за звание  чемпиона мира.

Как  передает Арменпресс, на ЧМ в Париже Артур Алексанян вышел в  финал. В  полуфинале  он одержал очень быструю победу  над Рустамом Асакаловым со счетом 8:0.

Финальный поединок  начнется в 21:00 по ереванскому  времени.



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