Moody`s вновь снизил рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана до «Ва2» с «Ba1».

Об этом, как передает Арменпресс, сообщает ИА «Туран».

Moody`s завершило пересмотр рейтингов страны, начатый 19 мая текущего года.

«Снижение рейтингов отражает значительное и продолжительное ослабление финансовой и экономической ситуации в Азербайджане под влиянием сохраняющихся низких цен на нефть, сокращением потенциала нефтедобычи и очень слабой банковской системой», — отмечается в сообщении агентства.

Аналитики Moody`s ожидают сокращения ВВП Азербайджана в 2017 году на 1,5%.

По итогам 2016 года реальный ВВП уже снизился почти на 4%