В Польше нашли почти сто килограмм взрывчатки времен Второй мировой войны

Почти 100 килограммов взрывчатых веществ времен Второй мировой войны обнаружено в Польше.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на сообщение на официальном сайте полиции.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов нашли целый арсенал — 10-килограммовую авиационную бомбу и 134 гранаты. Все взрывоопасные предметы уже уничтожены.