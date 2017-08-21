В Польше нашли почти сто килограмм взрывчатки времен Второй мировой войны
Почти 100 килограммов взрывчатых веществ времен Второй мировой войны обнаружено в Польше.
Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на сообщение на официальном сайте полиции.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов нашли целый арсенал — 10-килограммовую авиационную бомбу и 134 гранаты. Все взрывоопасные предметы уже уничтожены.
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