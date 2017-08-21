Финал седьмого сезона «Игры престолов» показали в трейлере

В сети появился проморолик последнего эпизода седьмого сезона «Игры престолов».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, видео опубликовано на YouTube-канале GameofThrones в понедельник, 21 августа. «Значение имеет только одна война. И она пришла», — говорит в ролике Джон Сноу. Также показано, как огромные армии Дейенерис Таргариен окружают замок Ланнистеров. Накануне хакеры, взломавшиекомпьютерную сеть телеканала HBO,пригрозили опубликовать в сети последнюю серию седьмого сезона «Игры престолов» до официальной премьеры. «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон станет предпоследней частью киносаги, премьера финала запланирована на 27 августа.