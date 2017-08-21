В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов

Площадь пожара в Ростове-на-Дону возросла, огнем охвачены 12 домов.

Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

"На данный момент горят 12 частных жилых домов - два двухэтажных и десять одноэтажных на общей площади 6500 кв. м", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет. "Эвакуированы до 300 человек", - сообщили в ГУ МЧС.

Ранее сообщалось о том, что огнем охвачены 10 домов.

Однако в Городской больнице скорой медицинской помощи ТАСС сообщили о наличии пострадавших, не уточнив их число.

В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС сообщили, что развернули шесть пунктов временного размещения. "Организована эвакуация населения из соседних домов, по предварительным данным, пострадавших нет. Развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью более 700 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сейчас ведется наращивание группировки сил для тушения пожара. Тушение ведется по четвертому номеру сложности из пяти возможных.