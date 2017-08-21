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Президент Саргсян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Перча Зейтунцяна


Президент Саргсян 21 августа направил телеграмму  соболезнования семье  Зейтуцян  по случаю кончины выдающегося писателя, прозаика, драматурга, публициста и переводчика, Заслуженного деятеля  культуры  Армении  Перча  Зейтунцяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, глава  государства выразил соболезнование семье, близким, коллегам и многочисленным поклонникам творчества писателя.

«Велик вклад Перча  Зейтунцяна в  развитие  армянской  прозы. Значителен его вклад и в драматургии, придавший новое  дыхание и обогативший нашу театральную жизнь. На этапе  современного национального возрождения  по-новому и по-особому проявился также публицистический  талант  Перча  Зейтунцяна», - говорится в  телеграмме  Сержа Саргсяна.



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