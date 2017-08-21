Президент Саргсян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Перча Зейтунцяна

Президент Саргсян 21 августа направил телеграмму соболезнования семье Зейтуцян по случаю кончины выдающегося писателя, прозаика, драматурга, публициста и переводчика, Заслуженного деятеля культуры Армении Перча Зейтунцяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, глава государства выразил соболезнование семье, близким, коллегам и многочисленным поклонникам творчества писателя.

«Велик вклад Перча Зейтунцяна в развитие армянской прозы. Значителен его вклад и в драматургии, придавший новое дыхание и обогативший нашу театральную жизнь. На этапе современного национального возрождения по-новому и по-особому проявился также публицистический талант Перча Зейтунцяна», - говорится в телеграмме Сержа Саргсяна.