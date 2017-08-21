Мэр Еревана Тарон Маргарян выразил соболезнования по случаю кончины Перча Зейтунцяна. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, в заявлении сказано:

«С большим сожалением узнал о кончине выдающегося интеллектуала, известного писателя,публициста,драматурга, Почетного гражданина Еревана Перча Зейтунцяна.Неоценим его вклад в армянскую прозу,драматургию,национальное кино и театральное искусство. Его высокий, скромный и сдержанный образ для всех нас является примером, а патриотическое и гражданское содержание его произведений имеет исключительную ценность и будет продолжать воспитывать новые поколения.Хочу выразить соболезнования семье Зейтунцян,их друзьям и родным, а также читателям и поклонникам писателя».