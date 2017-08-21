Елисейский дворец обнародовал так называемую "хартию прозрачности", касающуюся публичной жизни первой леди Франции Брижит Макрон.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, согласно положениям документа, в частности, первая леди вместе с президентом представляет Францию на международных саммитах и встречах, сама встречается с французскими и иностранными гражданами, а также лично участвует в мероприятиях культурной и социальной направленности.

Отмечается, что супруга главы государства не получает никакого вознаграждения за свою деятельность и не располагает средствами на представительские расходы и собственным бюджетом. Необходимые средства для исполнения роли первой леди выделяются из бюджета президента страны.

Рабочая программа Брижит Макрон будет публиковаться в конце каждого месяца. Кроме того, первая леди будет регулярно отчитываться о своей деятельности.

Ранее сообщалось о резонансном предложении президента страны Эммануэля Макрона ввести специальный "устав первой леди". Предполагалось, что этот документ позволит законодательно обозначить официальную роль жены президента в государственных делах. В частности, документ предусматривал выделение госсредств на расходы супруги главы государства.

Предложение Макрона вызвало критику граждан, которые запустили сбор подписей с требованием отменить инициативу. Петицию уже поддержали более 200 тысяч человек, преодолев необходимую планку в 150 тысяч. Размах кампании заставил Елисейский дворец пересмотреть планы и ограничиться более скромным документом, не требующим созыва парламента и внесения изменений в конституцию.