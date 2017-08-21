В Лондоне замолчал Биг-Бен

Знаменитые часы на башне Биг-Бен в Лондоне в понедельник замолчали, возможно, на ближайшие четыре года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Би-би-си".

О планах ремонта стало известно еще в прошлом году. Тогда планировалось остановить часы на несколько месяцев. На прошлой неделе Палата общин заявила, что пауза продлится четыре года - вплоть до 2021 года.

Пока власти Великобритании не согласовали проект, стоимость которого может составить 5,7 млрд фунтов. Высокая стоимость объясняется необходимостью практически полной замены всех инженерных систем, которые не обновлялись с 1950-х годов.

Согласно традиции Биг-Бен звонит каждые 15 минут на протяжении последних 157 лет.