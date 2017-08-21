С 1-го сентября в Ереване объявлен «Месяц безопасного движения»
Мэр Еревана Тарон Маргарян в ходе сегодняшнего рабочего совещания поручил департаменту транспорта столичной администрации реализовать совместно с Дорожной полицией Армении комплексную программу «Месяц безопасного движения», установив усиленные меры безопасности на территориях вблизи учебных заведений. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Отмечается также, что проведение данной программы запланировано на период с 1 по 30 сентября.
В сообщении говорится также, что, учитывая перегруженное движение на дорогах в первые дни начала учебного года, департаменту транспорта поручено также предпринять меры по обеспечению регулярной работы общественного транспорта и надлежащей перевозки граждан.
Напомним, в ходе состоявшегося 14 августа очередного рабочего совещания в мэрии Еревана в преддверии 2017-2018 учебного года всем соответствующим управлениям аппарата столичной администрации, ответственным структурам и руководителям административных районов города мэр Тарон Маргарян поручил провести соответствующие подготовительные работы.В частности, управлению общего образования поручено принять соответствующие меры для обеспечения бесплатными учебниками всех учеников начальных классов школ, подведомственных мэрии Еревана. Управлению здравоохранения поручено пополнить необходимыми медикаментами медпункты школ. Управлению коммунального хозяйства и ответственным структурам поручено провести техническую проверку систем электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Управлению транспорта аппарата мэрии поручено совместно с Дорожной полицией провести соответствующие дорожные разметки на участках, близлежащих к школам. Компании «Санитек» поручено обеспечить санитарную очистку территорий, прилегающих к учебным заведениям.