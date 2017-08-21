С 1-го сентября в Ереване объявлен «Месяц безопасного движения»

Мэр Еревана Тарон Маргарян в ходе сегодняшнего рабочего совещания поручил департаменту транспорта столичной администрации реализовать совместно с Дорожной полицией Армении комплексную программу «Месяц безопасного движения», установив усиленные меры безопасности на территориях вблизи учебных заведений. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Отмечается также, что проведение данной программы запланировано на период с 1 по 30 сентября.

В сообщении говорится также, что, учитывая перегруженное движение на дорогах в первые дни начала учебного года, департаменту транспорта поручено также предпринять меры по обеспечению регулярной работы общественного транспорта и надлежащей перевозки граждан.

Напомним, в ходе состоявшегося 14 августа очередного рабочего совещания в мэрии Еревана в преддверии 2017-2018 учебного года всем соответствующим управлениям аппарата столичной администрации, ответственным структурам и руководителям административных районов города мэр Тарон Маргарян поручил провести соответствующие подготовительные работы.

В частности, управлению общего образования поручено принять соответствующие меры для обеспечения бесплатными учебниками всех учеников начальных классов школ, подведомственных мэрии Еревана. Управлению здравоохранения поручено пополнить необходимыми медикаментами медпункты школ. Управлению коммунального хозяйства и ответственным структурам поручено провести техническую проверку систем электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Управлению транспорта аппарата мэрии поручено совместно с Дорожной полицией провести соответствующие дорожные разметки на участках, близлежащих к школам. Компании «Санитек» поручено обеспечить санитарную очистку территорий, прилегающих к учебным заведениям.