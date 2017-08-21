За январь-июль 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, показатель экономической активности в Армении увеличился на 6,2%

Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, таковы предварительные данные по макроэкономическим показателям за текущий год. Спад зарегистрирован лишь в строительстве и валовом продукте сельского хозяйства.

За январь-июль 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы строительства упали на 8,7%. За январь-июль 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, производство электроэнергии выросло на 7,8%. За январь-июль 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объем услуг (без торговли) вырос на 11,8%, составив 774 млрд 537.2 млн драмов, а в валовом продукте сельского хозяйства имеется спад на 2,1%, составив 334 млрд 833 млн драмов.

Индекс потребительских цен за январь-июль 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 0,5%, а индекс цен на промышленные товары вырос на 3.8%.

Торговый оборот вырос на 12.2%, составив 1 трлн 346 млрд 761.6 млн драмов. объем промышленной продукции составил 899 млрд 590.5 млн драмов, возрастя на 12,7% за январь-июль 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Средняя номинальная зарплата выросла на 2,7% (190.397 драмов). в госсекторе средняя номинальная зарплата равнялась 160.499 драмам, оставшись на показателях прошлого года, а в частном секторе она составила 227.076 драмов, возрастя на 3,7% за январь-июль 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Объемы внешнего товарооборота за январь-июль 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, высросли на 26% (3 млрд 346.8 млн долларов), причем, экспорт вырос на 21,6% (1 млрд 185.1 млн долларов), а импорт – на 28,5% (2 ,лрд 161.7 млн долларов). Курс доллара за январь-июль 2017 года составил 483.78драма.

Все показатели приведены в текущих ценах.