Россия не будет срывать зло на американских гражданах в ответ на решение США приостановить выдачу американских виз россиянам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно - мы не будем срывать зло на американских гражданах", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

"То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", - добавил министр.

Он добавил, что Россия дополнительно изучит решение посольства США по визовым процедурам для россиян.