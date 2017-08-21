Турция и Иран, кроме севера Ирака, осуществят совместные действия и в Сирии: Эрдоган

Президент Турции Эрдоган сообщил, что Турция и Иран могут осуществят совместные действия против дислоцированных там террористических группировок и в Сирии . Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер».

Как сказал президент Турции Эрдоган, как и в случае совместных действий на севере Кирака, вопрос обсуждался во время встречи начальников генштабов ВС Турции и Ирана, которая состоялась в августе.

Турция и Иран готовятся к совнестным боевым действиям против рабочей партии Курдистана (РКК) на севере Ирака.

РФ, Турция и Иран готовятся вести совместные военные действия на севере Сирии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая пресса. По сообщениям СМИ, отправной точкой избран город Идлиб.

Сроки и цели военных действий пока не называются. Во время переговоров по урегулированию сирийского конфликта 3-го мая 2017-года в Астане, РФ, Турция и Иран подписали меморандум, по которому эти 3 страны взяли на себя роль гаранта режима прекращения огня: они намерены создать в Сирии зоны безопасности.