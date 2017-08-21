Скульптор выступил против предложения оппозиционного блока «Елк» о переименовании улиц Еревана, носящих имена советских деятелей

Скульптор Фердинанд Аракелян выступил против предложения оппозиционного блока «Елк» о переименовании улиц Еревана, носящих имена советских деятелей. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 21-го августа.

Недавно фракция «Елк» Совета старейшин Еревана предложила переименовать улицы и школы столицы, носящие имена большевиков. В «Елк» отметили, что в ходе стартующих в сентябре заседаний Совета старейшин столицы фракция собирается начать обсуждения на эту тему.Как отметил в ходе пресс-конференции архитектор Фердинанд Аракелян, он выступает против данной идеи.Он отметил, что все достойные национальные деятели должны продолжать оставаться в памяти народа, независимо от периода их деятельности.