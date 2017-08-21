Посол Армении в Иране Арташес Туманян встретился с председателем комиссии по вопросам образования и исследований Меджлиса ИРИ Мехди Захеди для обсуждения хода выполнения договоренностей, приобретенных между Министерством образования и науки Армении и Министерством науки, технологий и исследований Ирана.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, во время встречи Туманян поднял вопрос признания дипломов армянских вузов в Иране.

В свою очередь, Захеди поблагодарил армянскую сторону за организацию на высоком уровне июльского визита делегации во главе с ним, при этом выразив желание пригласить своего парламентского коллегу в Тегеран.

Говоря о развитии двустороннего сотрудничества в сфере науки, он выразил готовность содействовать активизации межпарламентского сотрудничества.

В ходе встречи собеседники рассмотрели и другие важные вопросы двустороннего взаимодействия в сферах науки и образования.