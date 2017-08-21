Новая BMW M5: первые официальные фотографии

В интернете появились первые официальные фотографии «заряженного» седана BMW M5 нового поколения. Как передает Арменпресс, снимки опубликовало издание Carscoops, которое отметило, что дебют модели состоится в течение ближайших 24 часов.

От базовой версии модели новинка отличается другим оформлением переднего бампера, диффузором и четырьмя патрубками выхлопной системы сзади, другими колесами и иными боковыми зеркалами заднего вида.

В интерьере BMW M5 появился другой руль с парой красных M-кнопок, расположенных в верхней части боковых ступиц, новые кресла и другой селектор коробки передач.

Как сообщалось ранее, BMW M5 нового поколения укомплектуют восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, тогда как на предшественнике использовалась роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Помимо этого, седан оснастят системой полного привода с возможностью полного отключения передней оси.

В движение M5 следующего поколения будет приводиться при помощи 4,4-литрового турбированного мотора V8. Ожидается, что его отдача составит 600 лошадиных сил.