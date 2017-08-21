СМИ: автомобиль врезался в две автобусные остановки в Марселе

Неизвестный мужчина на машине врезался в понедельник в две автобусные остановки в Марселе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал BFM TV.

Согласно его данным, один человек погиб, это женщина 35 лет. Один человек госпитализирован.

Полиция задержала водителя. Согласно информации BFM TV, стражи порядка "на данный момент исключают вариант теракта".

В городе срочно перекрыты доступы к ряду районов, в частности к кварталу старого порта, где погибла женщина. Закрыт один из основных автомобильных туннелей Марселя.

Согласно данным телеканала, задержанному 35 лет, он уже совершал уголовные преступления. В то же время известно, что он страдает от психических расстройств. Автомобиль, в котором мужчина передвигался по Марселю, числится в угоне.





