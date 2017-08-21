По факту смерти военнослужащего Андраника Мкртчяна возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства

В 9-м гарнизонном следственном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело по по факту смерти военнослужащего Андраника Мкртчяна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, 2 районе 16.20 20-го августа в военной части N МО Армении был найден труп военнослужащего Андраника Арменовича Мкртчяна, 1991г.р., призван Апаранским военкоматом.

По предварительным данным, смертельное ранение было причинено ему личным табельным оружием.

В 9-м гарнизонном следственном отделе СК Армении было возбуждено уголовное дело по по факту смерти военнослужащего Андраника Мкртчяна по ст. 110 УК Армении - по статье о доведении до самоубийства. Создана следственная группа, ведется расследование.