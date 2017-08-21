В Турции снова напали на памятник Кемаля Ататюрка
Молодой человек - 30-летний Ибрагим Йешил, совершил нападение, набросившись с молотком на памятник Кемаля Ататюрка в турецком городе Диарбекир. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Миллиет».
Как пишет турецкая газета, полицейские, осуществляющие дежурство недалеко от памятника, быстро отправились на место ЧП, где задержали дебошира. Прибывшие на место специалисты подчеркнули, что последнему удалось повредить часть статуи Ататюрку.Сам Йешил заявил в полиции о том, что Ататюрк - язычник, а на его памятник он набросился с согласия Бога.
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