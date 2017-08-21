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Маленькие любители Ferrari разорят родителей на 97 тысяч долларов


Инженеры из компании Riddelsdell's собрали уменьшенную копию спорткара Ferrari 512 Testarossa для детей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Luxurylaunches.

Машина работает на двигателе от газонокосилки и может разгоняться до 40 километров в час. В машине есть фирменное рулевое колесо, счетчик оборотов и спидометр, а кресла в салоне обиты кожей. Цена такой игрушки — 97 тысяч долларов.

 

 



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