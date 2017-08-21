Сайт международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", проходящей в Астане, подвергся масштабной атаке хакеров. Как передает Арменпресс, об этом сообщила национальная компания "Астана ЭКСПО-2017".

"Двадцатого августа после 23.00 по времени Астаны (после 20.00 мск) была зафиксирована масштабная Ddos-атака на сервер, где располагается сайт expo2017.astana.com. Злоумышленники попытались с помощью распределенной атаки с разных IP-адресов вывести из строя сервер, генерируя высокую нагрузку (более 20 тысяч запросов в секунду)", — говорится в сообщении медиацентра выставки.

Согласно сообщению, благодаря слаженной работе технической службы работоспособность сервера была полностью восстановлена.

"Все данные по Ddos-атаке на сервер были направлены в специальные службы", — подчеркивается в пресс-релизе.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" проходит в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики.