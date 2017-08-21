Установлена личность устроившего теракт в Барселоне водителя

Советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн подтвердил в понедельник, что за рулем фургона, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны, находился марроканец Юнес Абуякуб, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Подозреваемый находится в розыске, его местонахождение не установлено, сказал Форн в эфире радиостанции "Каталунья".

Изначально сообщалось, что испанская полиция ищет 17-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне. В пятницу вечером стало известно, что он был ликвидирован в Камбрильсе в ходе перестрелки со стражами порядка наряду с другими четырьмя подозреваемыми в причастности к нападению.