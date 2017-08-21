США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России

США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России, сообщили в посольстве Соединенных Штатов.

Процедуру возобновят с начала сентября, но только в Москве. Эти меры в американском посольстве объяснили сокращением численности сотрудников, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок", — сообщается на сайте посольства в Москве.