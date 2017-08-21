По данным, представленным министерством финансов Арцаха, по сравнению с тем же периодом прошлого года, доходы госбюджета Арцаха выросли на 19,9%, составив за первое полугодие 2017 года 16,1 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», показатель экономической активности Арцаха увеличился на 15%.

Согласно данным Национальной статистической службы Арцаха, кредиты, выданные коммерческими банками, составили 128.1 млрд драмов, по сравнению с тем же периодом прошлого года,рост составил 30.0 млрд драмов или 30.5%. Вклады за первое полугодие 2017 года равнялись 83.2 млрд драмов: по сравнению с тем же периодом прошлого года,рост составил или 31.2%. В структуре вкладов 78.2% приходится на резидентов, 21.8% - на нерезидентов.