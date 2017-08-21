Время в Ереване: 11:07:36,   21 Август

МО Армении сообщает детали о гибели военнослужащего


В районе 16.20 20-го августа в военной части N МО Армении был найден труп военнослужащего Андраника Арменовича Мкртчяна,  1991г.р., призван Апаранским военкоматом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, проводится расследование по данному факту. выражает соболезнования семье, сослуживцам  и родным покойного и делит тяжелое горе утраты.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации