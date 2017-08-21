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Погиб военнослужащий МО Армении


Погиб военнослужащий МО Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.   По его словам, вскоре будет распространено официальное сообщение об инциденте.

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