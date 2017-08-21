Оскорбивший память основателя Турецкой республики Ататюрка журналист публично извинился

Турецкий журналист, обвинивший Кемаля Ататюрка во всех нынешних проблемах страны, публично извинился. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая пресса.

Турецкий журналист Хасрет Йылдырым удостоился резкой критики за свои высказывания, сделал новую запись, в которой сказал: «Прошу за свою запись прощения у всего турецкого общества»..

Турецкий журналист Хасрет Йылдырым назвал Кемаля Ататюрка «большим микробом» и сказал, что из-за его политики сейчас Турция вымаливает подаяния у дверей ЕС.

По комментариям в турецких соцсетях, Хасрет Йылдырым является сторонником Эрдогана, и его «непростительные» высказывания носили пропагандистский характер.