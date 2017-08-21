Ушел из жизни Перч Зейтунцян
21-го августа, на 79-м году жизни, умер прозаик, драматург, публицист и переводчик Перч Зейтунцян.
Родился 18 июля 1938 года в Александрии (Египет).
Армянский советский писатель-фантаст и сценарист.
1963 — окончил Пятигорский институт иностранных языков.
1963—1964 — высшие сценарные курсы в Москве.
1948 — репатриировал в Армению.
1956 — вышел первый сборник рассказов.
1965—1968 — работал редактором на к/с «Арменфильм».
1965—1975 — главным редактором студии телефильмов «Ереван».
1975—1986 — был секретарем Союза писателей Армении.
1990—1991 — министр культуры Армении.
Награждён орденами Почёта (2016)[2], Святого Месропа Маштоца (2008), медалью Мовсеса Хоренаци.
Среди его произведений известны книги:
Самый грустный человек
Его первый товарищ
Легенда ХХ века, Клод Роберт Изерли
За Париж
Голоса нашего квартала
Не менее известны его пьесы
Зов богов
Легенда о разрушенном городе
Великое Безмолвие
Исус Назаретянин и его второй ученик
Остановись, планета
Самый грустный человек
Встать, суд идёт
Последняя игра
Планета, остановись
Неоконченный монолог
Не смотри в зеркало
Последняя игра
Зейтунцян является лауреатом множества премий и наград.
В 2013 году он был награжден памятной медалью премьер-министра Армении; в 2016 году, к 25-летию Армении, был награжден Орденом чести.Редколлегия «Арменпресс» выражает соболезнования семье и родным покойного и делит тяжелое горе утраты.