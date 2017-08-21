Ушел из жизни Перч Зейтунцян

21-го августа, на 79-м году жизни, умер прозаик, драматург, публицист и переводчик Перч Зейтунцян.

Родился 18 июля 1938 года в Александрии (Египет).

Армянский советский писатель-фантаст и сценарист.

1963 — окончил Пятигорский институт иностранных языков.

1963—1964 — высшие сценарные курсы в Москве.

1948 — репатриировал в Армению.

1956 — вышел первый сборник рассказов.

1965—1968 — работал редактором на к/с «Арменфильм».

1965—1975 — главным редактором студии телефильмов «Ереван».

1975—1986 — был секретарем Союза писателей Армении.

1990—1991 — министр культуры Армении.

Награждён орденами Почёта (2016)[2], Святого Месропа Маштоца (2008), медалью Мовсеса Хоренаци.

Среди его произведений известны книги:

Самый грустный человек

Его первый товарищ

Легенда ХХ века, Клод Роберт Изерли

За Париж

Голоса нашего квартала

Не менее известны его пьесы

Зов богов

Легенда о разрушенном городе

Великое Безмолвие

Исус Назаретянин и его второй ученик

Остановись, планета

Самый грустный человек

Встать, суд идёт

Последняя игра

Планета, остановись

Неоконченный монолог

Не смотри в зеркало

Последняя игра

Зейтунцян является лауреатом множества премий и наград.

В 2013 году он был награжден памятной медалью премьер-министра Армении; в 2016 году, к 25-летию Армении, был награжден Орденом чести.

Редколлегия «Арменпресс» выражает соболезнования семье и родным покойного и делит тяжелое горе утраты.