СМИ: Сербия отозвала всех дипломатов из Македонии

Сербия отозвала всех своих дипломатических представителей из столицы Македонии Скопье. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник национальное телевидение со ссылкой на МИД страны.

Сообщается, что посол Душанка Дивяк Томич и сотрудники посольства прошедшей ночью прибыли в Белград. Причиной отзыва дипломатов названы срочные консультации.

Ранее сербское диппредставительство запросило у македонских властей усиления мер безопасности для охраны миссии.

Пресс-служба МИД Сербии в ответ на запрос ТАСС прокомментировать ситуацию попросила направить письменный запрос. Ожидается, что в связи со сложившейся ситуаций сегодня со спецзаявлением выступит глава ведомства Ивица Дачич.





