Американский блогер сравнил ожидания с реальностью

Американский блогер Руди Манкусо (Rudy Mancuso) сравнил ожидания с реальностью. Ролик был опубликован на его YouTube-канале и менее чем за сутки перешагнул отметку в 480 тысяч просмотров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На видео блогер разделил экран на две части — «Ожидания» и «Реальность». С их помощью он продемонстрировал, насколько действительность отличается от его фантазий. Так, несмотря на позитивный настрой, Манкусо не удается приготовить вкусный завтрак, успеть на поезд, получить положительную отметку на экзамене и даже познакомиться с девушкой.