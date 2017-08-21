Члены экипажа сепцсамолета «ИЛ-76» получили награды

Министр по охране природы Армении Арцвик Минасян наградил экипаж сепцсамолета «ИЛ-76» МЧС РФ, принимавшего участие в тушении пожара в заповеднике «Хосровский лес».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении, министр по охране природы Армении Арцвик Минасян поблагодарил членов экипажа сепцсамолета «ИЛ-76» МЧС РФ за самоотверженную работу в ходе в тушения пожара в заповеднике «Хосровский лес» и высокий профессионализм. Командира экипажа Евгения Серых наградили золотой медалью Министерства по охране природы Армении, всех членов экипажа сепцсамолета «ИЛ-76» МЧС РФ – благодарностями Министерства по охране природы Армении, а также бесплатными бессрочными пропусками на территории, охраняемые Министерством по охране природы Армении,

Ранее глава МЧС Армении Давид Тоноян наградил ведомственными медалями экипаж российского самолета ИЛ-76 во главе с командиром Евгением Серых – за сотрудничество, помощь и активное участие в деле тушения крупного пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес». Самолет Ил-76 МЧС России, который утром 15 августа начал полеты для тушения крупного пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, в общей сложности осуществил 17 вылетов. Противопожарный самолет продолжил работу также после тушения пожара, 18 августа, создавая влажные пояса безопасности вокруг дымящихся очагов – во избежание повторного возгорания на некоторых участках леса. Российский самолет Ил-76 способен за один раз сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, площадью около 50 тысяч кв. метров. Он считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире. Российский самолет отправлялся на заправку на аэродром «Эребуни» в Ереване и успешно завершил работу 18 августа.

«Самолет Ил-76 МЧС России успешно завершил работу по ликвидации природных пожаров на территории заповедника "Хосровский лес" в Республике Армения. За сутки авиацией МЧС России на оставшиеся участки задымлений было сброшено более 40 тонн воды. Российские пилоты работали во взаимодействии с республиканскими наземными пожарно-спасательными формированиями. Благодаря работе российской авиации и местных пожарных удалось сохранить около 2000 видов растений, которыми богат древнейший республиканский заповедник "Хосровский лес», – сказали ранее РИА Новости в МЧС РФ.

Напомним, 12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» вспыхнул пожар, который в последующие дни стремительно распространялся. В работы по тушению огня были подключены природоохранные и Вооруженные силы, сотрудники полиции, представители государственных организаций и частных компаний, местное население. Днем 13 августа к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА, а глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара.

Ранее глава МЧС Армении сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последнюю четверть века. А министр охраны природы РА Арцвик Минасян заявил, что пожар, охвативший территорию государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, распространялся стремительно, и оперативные действия оказались безрезультатными как ввиду характеристик самой местности, так и исходя из климатических особенностей. «Пожар охватил значительную часть заповедника, что в экологическом плане считается чрезвычайно большим ущербом. Ущерб нанесен как флоре, столетним деревьям, так и животному миру», – заявил министр.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что основные очаги пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» по состоянию на 16 августа удалось потушить. Глава правительства на своей странице в соцсети Facebook поблагодарил всех участвовавших в тушении пожара, в том числе власти России за содействие и предоставление специальной техники. «Ни одна страна не застрахована от чрезвычайных ситуаций, и бывают случаи, когда даже самые мощные государства не в состоянии исключительно собственными силами бороться с природной стихией. Естественно, это не означает, что у нас нет проблем и мы не будем делать соответствующих выводов. Ситуация будет тщательно изучена, и будет сделано по максимуму для исключения возможности повтора подобных бедствий в дальнейшем», – написал премьер Армении.