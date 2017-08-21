В Казхстане изъята провозимая из Турции контрабанда на сумму в 2 млн долларов

Казахстанские пограничники задержали контрабандный груз ювелирных изделий, общая стоимость которого приблизительно оценивается в 2 миллиона долларов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер». При проведении пограничного контроля в международном аэропорту в Астане был проведен досмотр двух сумок общим весом 48 килограммов с багажными бирками на имя гражданина Азербайджана. Багаж прибыл рейсом из Стамбула.

«В ходе проверки багажа данного гражданина выявлено 11,786 тысячи ювелирных изделий, предположительно из драгоценного металла (32 килограмма металла желтого цвета и 16 килограммов металла серого цвета). Приблизительная стоимость контрабанды оценивается в 2 миллиона долларов США», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.