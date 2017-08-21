Встреча представителей России и США в Минске пройдет без СМИ

Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России пройдет в понедельник в Минске в закрытом для прессы формате. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Ранее госдепартамент США сообщил, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России состоится в Минске 21 августа, планируется обсудить российско-украинские отношения. Госдеп не называл имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков.

"Подтверждаю, что такая встреча сегодня состоится, она пройдет в закрытом для прессы формате", — сказал Мирончик, отвечая на вопрос о встрече помощника президента России Суркова и спецпредставителя США Волкера.

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, встреча представителей России и США запланирована ориентировочно на вторую половину дня.