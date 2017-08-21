Депутат-армянин парламента Турции Гаро Пайлан ответил на запись мэра Анкары Мелиха Гекчека

Депутат-армянин парламента Турции Гаро Пайлан на своей странице в Twitter ответил на запись мэра Анкары Мелиха Гекчека, который назвал сопредседателя партии «Зеленые» Германии Джема Оздемира «армянином» с целью оскорбить его.

Как передает «Арменпресс» , Пайлан написал: «Джем Оздемир войдет в историю, как гордость Турции, а ты – расист, фашист и бесстыдник»,-.Напомним, что сопредседатель партии «Зеленые» Германии Джем Оздемир в одном из интервью заявил о том, что единственный язык, на котором нужно говорить с Эрдоганом, - показывать ему его место, что вызвало гнев мэра Анкары Мелиха Гекчека. На своей странице в Twitter он назвал Оздемира «армянским выродком».