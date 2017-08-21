Названы сроки коллапса человеческой цивилизации

Руководитель отделения астрономии Гарвардского университета Абрахам Лоэб и его коллега Манасви Лингам (США) оценили сроки, когда на Солнце вспыхнет разрушительная для человеческой цивилизации супервспышка. Соответствующее исследование доступно в библиотеке электронных препринтов arXiv.org, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Супервспышки, в результате которых Солнце выбрасывает в окружающее пространство порядка 1034 эрг, по оценкам ученых, происходят с периодичностью в две тысячи лет. Последний раз аналогичное явление произошло в 775 году, его повторение ожидается примерно через 750 лет.

«Мы заключаем, что риск от супервспышек недостаточно оценен, и что человечество может стать свидетелем их наступления, ведущего к разрушительным экономическим и технологическим потерям, в течение порядка тысячи лет», — сообщают в публикации авторы.

В частности, солнечные супервспышки могут полностью вывести из строя околоземные спутники и электрические системы. Наибольшую опасность солнечные супервспышки представляют для озонового слоя, который защищает биосферу от ультрафиолетового излучения.