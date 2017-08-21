Американский рок-музыкант и композитор, основатель рок-группы System of A Down Серж Танкян празднует 50-летний юбилей. Как передает «Арменпресс», признанный 26-м в мире среди металл-вокалистов Серж Танкян родился в Бейруте.

Отец Сержа – Хачатур Танкян, также был певцом. Семья Танкян переехала в США, когда Сержу было 8 лет. В Лос-Анджелесе он поступил в одну из армянских школ, затем продолжил учебу в области маркетинга. В 90-х он встретил Дарона Малакяна, с которым решил создать рок-группу. У Сержа есть собственная студия звукозаписи - Serjical Strike. Танкян постоянно выступает с осуждением несправедливости и жестокости. В сотрудничестве с Томом Морелло он создает организацию Axis Of Justice, цель которой – помочь в защите прав молодежи в области политики. Они организовали множество благотворительных акций, приложили большие усилия, чтобы США и Турция признали Геноцид армян.

10-го июня 2012 года в Малибу состоялась свадьба Сержа Танкяна с Анжелой Мадатян из Ванасзора. Сегодня день рождения отмечает и она. На своей странице в Intsagram Серж Танкян разместил совместное с супругой фото и поздравил ее с днем рождения.