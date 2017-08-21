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Канцлер Германии Ангела Меркель отозвалась на арест в Испании турецкого интеллигента


Канцлер Германии Ангела Меркель отозвалась на арест в Испании Интерполом турецкого интеллигента ,писателя Догана Ахханлы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет». 

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Турцию в злоупотреблении полномочиями Интерпола.

По требованию Турции, 19-го августа Интерпол арестовал в Испании проживающего в немецком городе Кёльн турка по происхождению,  писателя Догана Ахханлы. Позже  - в воскресенье, испанская полиция освободила писателя Догана Ахханлы, по поводу чего канцлер Германии Ангела Меркель выразила удовлетворение.

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