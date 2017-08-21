Канцлер Германии Ангела Меркель отозвалась на арест в Испании турецкого интеллигента

Канцлер Германии Ангела Меркель отозвалась на арест в Испании Интерполом турецкого интеллигента ,писателя Догана Ахханлы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Турцию в злоупотреблении полномочиями Интерпола.

По требованию Турции, 19-го августа Интерпол арестовал в Испании проживающего в немецком городе Кёльн турка по происхождению, писателя Догана Ахханлы. Позже - в воскресенье, испанская полиция освободила писателя Догана Ахханлы, по поводу чего канцлер Германии Ангела Меркель выразила удовлетворение.