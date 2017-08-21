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Гимнаст Артур Давтян вышел в финал Студенческих игр по 3 видам легкой атлетики


Член сборной Армении, гимнаст Артур Давтян вышел в финал Студенческих игр по 3 видам легкой атлетики.

Как передает «Арменпресс», гимнаст Артур Давтян вышел в финал Студенческих игр по 3 видам легкой атлетики – опорный прыжок, кольца и многоборье.

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