Приостановлена деятельность четырех производителей газированных безалкогольных напитков

Государственной службы безопасности продуктов питания проводит постоянный контроль за производством газированных безалкогольных напитков: с начала года проверки состоялись у 34 хозяйствующих субъектов.



Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Государственной службы безопасности продуктов питания, в 4 компаниях в Вайоц Дзоре напитки производились в условиях несоблюдения норм гигиены, также обнаружены нарушения в маркировке и несоответствие продукции оценке качества. Из-за выявленных нарушений у всех четырех предпринимателей остановлено производство.

Изъяты 47 бутылок напитка "Гетап" объемом 1л. (ИП Артак Геворкян), 86 бутылок "Сарнахбюр" объемом 1л и 1.5л. (ИП Хажак Енкян), 200 бутылок "Егегис" объемом 1л и 1.5л. (ИП Мурад Овсепян) и 115 бутылок "Чорс Ануш" объемом 0.5л (ИП Аргам Асланян).

Взятые пробы отправлены на лабораторную экспертизу. Одновременно в розничные сети направлено требование об отзыве небезопасной продукции.

"С учетом выявленных нарушений, Государственная служба безопасности продуктов питания призывает воздержаться от покупки и употребления напитков производства вышеназванных предпринимателей до тех пор, пока нарушения не будут устранены, о чем дополнительно будет сообщено", - отмечается в сообщении.