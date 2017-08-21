WP: администрация Трампа распускает консультативный совет по оценке изменений климата
Администрация президента США Дональда Трампа планирует распустить федеральный консультативный комитет по оценке изменений климата. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.
По ее информации, срок действия мандата комитета истек в воскресенье, и принято решение его не продлевать. Издание отмечает, что комитет состоит из 15 членов, в него входят научные сотрудники, чиновники и представители корпораций.
Ранее США начали процесс выхода из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата, который займет более двух лет. Как объявил Госдепартамент, делегация страны в ООН передала соответствующее формальное уведомление генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, который является депозитарием соглашения.