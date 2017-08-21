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Боржомский лес в огне: сгорело уже более 5 гектаров леса


Пожар в Боржоми-Харагаульском лесу неподалеку от села Даба уже уничтожил более пяти гектаров леса, пожарные продолжают работу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Пожар в Боржоми-Харагаульском лесу начался 20 августа днем. Сильный ветер стал причиной быстро распространения огня по территории заповедника. До наступления темноты в тушении пожара участвовал вертолет. Всю ночь пожарные прорубали дорогу, чтобы к месту могла подъехать спецтехника.

В настоящее время на месте работают порядка 200 пожарных, локализовать пожар пока не удалось.

Руководитель Национального агентства окружающей среды Торнике Гвазава заявил, что пожарные рассчитывают локализовать огонь во второй половине дня.



 



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