Илон Маск потребовал от ООН запретить роботов-убийц

Группа из 116 специалистов, представляющих 26 стран мира, обратилась к Организации международных наций с призывом запретить разработку и использование автономного оружия. Как уточняет The Guardian, в числе авторов обращения гендиректор SpaceX Илон Маск и основатель компании, занимающейся искусственным интеллектом, DeepMind Мустафа Сулейман.

Издание напоминает, что недавно ООН начала официальные консультации, касающиеся использования такого вида оружия: дронов и автоматизированных танков, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Авторы обращения обращают внимание на Конвенцию ООН об обычных вооружениях и предупреждают, что новая гонка вооружений грозит миру третьей революции в это области, сравнимой с изобретением пороха и ядерного оружия. В документе подчеркивается, "если ящик Пандоры будет открыт, закрыть его будет крайне сложно".

"Когда автономное летальное оружие будет создано, оно позволит вести военные действия на невиданном ранее уровне и в такие сжатые сроки, что человечество будет не в состоянии их осознать", - говорится в обращении.