Число американских дипломатов, пострадавших в результате воздействия неких акустических приборов на Кубе, больше, чем считалось ранее. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По данным его источников, более 10 работавшим в Гаване дипломатам США и членам их семей пришлось лечиться из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года.

Кроме того, как отмечают источники телеканала, в июне этого года пять канадских дипломатов и членов их семей в Гаване также сообщили, что испытывают симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у американцев.

В Госдепартаменте ранее сообщили, что вашингтонская администрация не знает, от чего именно могли пострадать дипломаты, отметив, что на этот счет проводится расследование. МИД Кубы категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с работниками американского посольства.

AP Photo/Ramon Espinosa