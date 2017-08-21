Жители США смогут наблюдать полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение - первое на территории США с 1979 года - можно будет наблюдать в понедельник на пространстве от штата Орегон до штата Южная Каролина, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), первыми на континентальной части США его увидят жители городка Мадрас (штат Орегон) в 10:19 по местному времени (20:19 мск). Затмение будет продолжаться около 2 минут. Затем наиболее благоприятные условия для наблюдения сложатся в полосе шириной около 113 км, протянувшейся от Тихого до Атлантического океана.

При полном солнечном затмении Луна, находящаяся на расстоянии 385 тыс. км от Земли, полностью закроет солнечный диск, оставив возможность увидеть только солнечную корону, а также самые яркие звезды.

NASA потратило на подготовку к наблюдениям за полным солнечным затмением на территории США $7,7 млн. За ним будут следить с борта Международной орбитальной стации, с 11 спутников на околоземной орбите, с трех специально оборудованных самолетов. Один из них оснащен инфракрасными датчиками для наблюдения за солнечной короной, а два самолета - телескопами, установленными в носовой части. Камеры высокого разрешения на борту будут делать снимки со скоростью 30 кадров в секунду.



