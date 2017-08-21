Борцы греко-римского стиля вступают в состязания на первенстве мира. Как передает «Арменпресс», Варшам Боранян стартует с 1/16 финала; Карапет Чалян также стартует с 1/16 финала; Артур Шагинян стартует с отборочного этапа; Артур Алексанян – олимпийский чемпион, не участвует в жеребьевке. Он получил первый номер, и стартует с 1/16 финала.

Предварительные схватки начнутся в 12:00 по ереванскому времени, финальные – в 21:00.

Фото – Федерации борьбы Армении.