Борцы греко-римского стиля вступают в состязания на первенстве мира
Борцы греко-римского стиля вступают в состязания на первенстве мира. Как передает «Арменпресс», Варшам Боранян стартует с 1/16 финала; Карапет Чалян также стартует с 1/16 финала; Артур Шагинян стартует с отборочного этапа; Артур Алексанян – олимпийский чемпион, не участвует в жеребьевке. Он получил первый номер, и стартует с 1/16 финала.
Предварительные схватки начнутся в 12:00 по ереванскому времени, финальные – в 21:00.Фото – Федерации борьбы Армении.
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