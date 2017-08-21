Время в Ереване: 11:07:36,   21 Август

Борцы греко-римского стиля вступают в состязания на первенстве мира


Борцы греко-римского стиля вступают в состязания на первенстве мира. Как передает «Арменпресс», Варшам Боранян стартует с  1/16 финала; Карапет Чалян также стартует с  1/16 финала;  Артур Шагинян стартует с отборочного этапа; Артур Алексанян – олимпийский чемпион, не участвует в жеребьевке. Он получил первый номер, и стартует с  1/16 финала.

Предварительные схватки начнутся в 12:00 по ереванскому времени, финальные – в  21:00.

Фото – Федерации борьбы Армении.

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