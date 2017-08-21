Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительную телеграмму в связи с 70- летием заслуженной артистки Армении Анаит Топчян

Президент Армении Серж Саргсян 21 августа направил поздравительную телеграмму в связи с 70-летием заслуженной артистки Армении, актрисы, прозаика, переводчика Анаит Топчян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В поздравительной телеграмме президента, в частности, отмечено: «Вы - одна из наших именитых и одаренных деятелей искусства, талант которой проявился в сферах искусства и литературы. Самые тонкие грани человечной сущности не скрываются от вашего творческого взгляда. Вам удалось создать впечатляющие персонажи, которые являются значительными страницами армянского театра и кино».