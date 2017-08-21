Голливудский актёр Джерри Льюис умер в возрасте 91 года

Американский актер и комик Джерри Льюис скончался в Лас-Вегасе на 92-м году жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам членов семьи актера, смерть Льюиса была вызвана естественными причинами.

Льюис страдал от диабета, легочного фиброза, в течение нескольких лет он боролся с раком.

Льюис был известен своими юмористическими номерами, с которыми он выступал на американском радио и телевидении. Популярность пришла к нему в конце 1940-х годов благодаря совместным комедийным работам с другим артистом - Дином Мартином.

Среди работ Льюиса на большом экране - роли в фильмах "Аризонская мечта" (Arizona Dream, 1993) Эмира Кустурицы и "Король комедии" (The King of Comedy, 1982) Мартина Скорсезе. Актер являлся лауреатом множества наград, в том числе специальной премии Emmy и почетного "Оскара".



