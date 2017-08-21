«Арменпресс» и интернет-портал «РАК»-пресса создают платформу по сотрудничеству: «Арменпресс» будет иметь контент на западно-армянском языке

«Арменпресс» и интернет-портал «РАК»-пресса создают платформу по сотрудничеству, что позволит сделать информацию, распространяемую армянским государственным информационным агентством «Арменпресс», доступной для ряда изданий диаспоры, а также формировать контент на западно-армянском языке. В конференц-зале государственного информационного агентства «Арменпресс» директор агентства Арам Ананян и главный редактор газеты «Зартонк», ответственный интернет-портала «РАК»-пресса Севак Акопян подписали новый меморандум о сотрудничестве.

В беседе с «Арменпресс» главный редактор газеты «Зартонк», ответственный интернет-портала «РАК»-пресса Севак Акопян, прежде всего, сказал о необходимости действий в рамках журналистской этики и уважении авторских прав. По его словам, несмотря на особенности отрасли, распространение информации также является производством. «Следовательно, данная новость принадлежит тому учреждению, которое его произвело. В армянской действительности, и в обиходе нового времени вообще, стало обычным явлением – использовать чужую информацию, не задумываясь о том, сколько было затрачено на ее создание. По моему, это воровство: это то же самое, как взять и продавать, скажем, одежду, произведенную кем-то другим. Мы, прежде всего, уважая себя, а затем – чтобы послужить примером другим, решили законным образом закрепить наше сотрудничество, чтобы иметь возможность взаимно пользоваться продуктом партнера на законных основаниях»,- сказал главный редактор газеты «Зартонк», ответственный интернет-портала «РАК»-пресса Севак Акопян.

По его словам, важна также достоверность информации, с учетом того, что в наши дни распространяются всяческия информация и слухи.

«К сожалению, не всегда обращают внимание на достоверность информации, ее серьезность, начиная нещадно ее распространять. Для нас очень важна достоверность информации. В отличие от многих медиа-пользователей, которые распространяют новости, не проверив их достоверность, для нас важна договоренность с «Арменпресс», поскольку в достоверности информации, распространяемой государственным информационным агентством «Арменпресс», никто не сомневается»,- сказал главный редактор газеты «Зартонк», ответственный интернет-портала «РАК»-пресса Севак Акопян.

По его словам, по условиям заключенного соглашения, пользоваться новостями «Арменпресс» смогут интернет-портала «РАК»-пресса, газета «Зартонк», еженедельник «Нор ор», еженедельник «Сардарапат», издание «Армянская жизнь».

По данному поводу Севак Акопян поблагодарил председателя Центрального комитета РАК Серхио Нагапетяна, председателя органа ознователей Центра«Текеян» Акопа Гасачджяна за спонсорство вышеуказанных изданий, безусловное доверие и личное сотрудничество. Он также поблагодарил указанные издания и их редакторов за честный дух сотрудничества.

«Все эти издания, работающие в диаспоре, смогут пользоваться информацией, распространяемой государственным информационным агентством «Арменпресс», что позволит им избежать недостоверной информации. Призываем всех коллег таже пользоваться достоверной информацией, распространяемой государственным информационным агентством «Арменпресс»»,- сказал главный редактор газеты «Зартонк», ответственный интернет-портала «РАК»-пресса Севак Акопян.

Директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян подчеркнул, что положено начало качественно новому проекту, в основе которого лежат 3 основных когнитивных пункта. «Первый пункт – наши коллеги в диаспоре получат доступ к достоверной информации, и первый шаг мы начинаем с факелоносцем прессы диапоры – РАК-прессой. Здесь открываются возможности сотрудничества с множеством других партнеров»,- сказал директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

Второй пункт – законное использование информации. «Мы согласны с тем, что использование новостного продукта должно быть на честных, законных основаниях, и этим соглашением мы даем сигнал всем нашим партнерам – как в Армении, так и в диаспоре. Очень рады, что начинаем сотрудничество с одним из представителей авангарда прессы армянской диаспоры. Надеемся, что данный пример окажется заразительным»,- сказал директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

Третий пункт, не менее важный, это то, что у части новостной ленты «Арменпресс» появится вариант на западно-армянском языке.

«Это будет наш совместный продукт, цель которого – умножение информации на западно-армянском языке и достижение прогресса в литературном западно-армянском языке. Думаем, что это будет наш маленький вклад в это дело»,- сказал директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

По его словам, важно и то, что развитие газеты «Зартонк», имеющей 80-летнюю историю, вошло в новую фазу. «Сайт РАК-пресса делает серьезные шаги в направлении поднятия информации на новый уровень, используя новейшие технологии, что однозначно достойно похвалы»,- сказал директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян, добавив, что «Арменпресс» готов своим опытом и возможностями поддержать партнера.

Как сказал директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян, сотрудничество, начатое подписанным меморандумом, даст не обычный, а синергический результат. «А именно, инновационные подходы должны быть усвоены, и эти возможности открыты для всех коллег. Этим соглашением мы провозглашаем начало нового, интересного этапа, который может стать значительно более эффективным, формируя по ходу прикладную и ощутимую информационную сеть, что будет способствовать распространению и передаче информации»,- сказал директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

Он напомнил, что годами ранее, еще в эпоху телетайпа, существовал «Арменпресс-Крунк», который соединял телетайпом Ереван, Нью-Йорк, Париж и Бейрут. «В те времена газета «Зартонк» была одним из бенефициаров этого информационного потока, и нас радует, что спустя десятилетия, мы в какой-то мере восстанавливаем миссию «Крунка». Мы можем уверенно сказать, что в будущем сможем осуществить интересные форматы: начиная с видеоконференций, совместных пресс-конференций, кончая созданием и распространением нового совместного информационного продукта. Призываем всех коллег последовать нашему примеру и сделать эту сеть реальностью – на пользу нашему народу и всех наших СМИ»,- сказал директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.