«Джон Маккейн» столкнулся с нефтяным танкером неподалеку от Сингапура

Ракетный эсминец ВМС США «Джон Маккейн» в районе Малаккского пролива столкнулся в районе Малаккского пролива с нефтяным танкером, шедшим под либерийским флагом. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье, 20 августа, сообщает The New York Times.

В результате столкновения пять моряков пострадали, еще 10 числятся пропавшими. По имеющейся информации, у корабля повреждена кормовая часть. Сейчас эсминец собственным ходом движется в порт Сингапура.

«Джон Маккейн» — эсминец типа Арли Берк. Построен на верфи Bath Iron Works, приписан к морской станции Йокосука в Японии. Корабль спущен на воду в 1992 году, введен в эксплуатацию в 1999 году. Судно названо в честь Джона С. Маккейна Младшего и Джона С. Маккейна Старшего, адмиралов флота США.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал "очень плохим" инцидент с ракетным эсминцем "Джон Маккейн".

"Это очень плохо", — сказал он журналистам по прибытии в Белый дом после отпуска.